V Marezigah se je zgodila smrtna delovna nesreča

Danes ob 14.23 se je v Marezigah na kmetijskem zemljišču zgodila nesreča z motokultivatorjem, v kateri je umrla oseba. Dežurni zdravnik mobilne enote Centralne urgentne službe je lahko na kraju le potrdil smrt osebe. Odrejena je bila tudi obdukcija. Na kraju dogodka so bili policisti in gasilci JZ GB Koper, ki so nudili tehnično pomoč, so še sporočili z Uprave za zaščito in reševanje RS.