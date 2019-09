V mariborskem zbirnem centru poškodovana obiskovalka

Poškodovana obiskovalka se trenutno zdravi v mariborskem kliničnem centru. "V Snagi nesrečo obžalujemo in upamo, da si bo obiskovalka povsem opomogla," so sporočili iz podjetja.

Ob tem so pojasnili, da v Snagi s številnimi teoretičnimi in praktičnimi izobraževanji sicer redno skrbijo za varno in odgovorno vedenje zaposlenih v vsaki fazi delovnega procesa. "Ta skrb se odraža v zelo nizkem številu nesreč, ki se zgodijo z največjimi in najtežjimi vozili našega voznega parka. Zavedamo pa se, da smo dnevno v procesih manipulacije z odpadki nenehno izpostavljeni tveganju, da se nezgoda lahko zgodi," so zapisali.

V Snagi so, kot so sporočili, takoj sprožili vse z zakonodajo in internimi akti predpisane postopke, predvidene v tovrstnih situacijah. Kako se je nesreča zgodila, preiskuje policija. "Vsa naša skrb je trenutno namenjena poškodovani obiskovalki, njenim svojcem in pretresenim zaposlenim," so navedli.