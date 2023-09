V mariborski Surovini že tretji požar v manj kot dveh tednih

V skladišču mariborskega podjetja za predelavo odpadkov Surovina je nekaj pred 4. uro zagorelo. Gasilci so požar do okoli 7.30 pogasili. Zagorelo je okoli 200 kubičnih metrov odpadkov, so povedali v Gasilski brigadi Maribor.

Mariborski poklicni gasilci so požar gasili s štirimi vozili, aktivirali so še gasilce iz dveh prostovoljnih gasilskih društev. Zakaj je zagorelo, še ni znano, med možnostmi je samovžig, je povedal vodja intervencije Jernej Kelbič z Gasilske brigade Maribor. Po doslej znanih informacijah materialna škoda ni nastala, so povedali na Policijski upravi Maribor in dodali, da o dogodku še zbirajo obvestila. To je sicer že tretji požar v Surovini v manj kot dveh tednih. 18. septembra zvečer je prišlo do samovžiga približno 120 kubičnih metrov nenevarnih odpadkov. Tri dni kasneje so znova zagoreli nenevarni odpadki, gorelo je na površini okoli 150 kvadratnih metrov. PREBERI ŠE Znova zagorelo v mariborski Surovini Po poročanju časnika Večer je med prebivalci Teznega, kjer ima prostore Surovina, že veliko slabe volje. Tokrat naj bi goreli plastični odpadki, navaja časnik.