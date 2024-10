V mariborski telovadnici se je udrla streha

Danes popoldne so bili mariborski policisti obveščeni o tem, da se je porušil del strehe objekta v Mariboru, pri tem pa se po doslej znanih informacijah nihče ni poškodoval. Po nestrokovni oceni je nastala materialna škoda v višini 500.000 evrov. Policisti so kraj dogodka zavarovali in bodo, ko bodo to omogočale razmere, opravili ogled kraja, trenutno pa intenzivno zbirajo obvestila ter nadaljujejo z ugotavljanjem vzroka.