V Mariboru evakuirali večstanovanjsko hišo zaradi uhajanja plina

V Mariboru so zaradi uhajanja plina v stanovanju v večstanovanjski hiši posredovali gasilci in policisti. Ugotovili so, da je plin uhajal iz posode v stanovanju, v katerem že več dni ni bilo nikogar. Stanovalce so evakuirali, iz stanovanja pa odnesli plinske posode in peči ter ga prezračili, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Evakuacija hiše v Mariboru FOTO: Maribor24.si Policisti in gasilci so v stanovanje vstopili na prošnjo stanovalcev hiše na Smetanovi ulici in Plinarne Maribor. V stanovanju, v katerem že več dni ni bilo nikogar, so našli tri desetlitrske tlačne posode s propan butanom in dve prenosni pečki. Plin je uhajal iz ene izmed posod. Evakuacija hiše v Mariboru FOTO: Maribor24.si Evakuacija hiše v Mariboru FOTO: Maribor24.si