V Mariboru moški umrl med policijskim postopkom

Na podlagi vseh zbranih obvestil od prijavitelja in glede na ugotovljeno intenziteto kršitve so na nujno intervencijo napotili štiri policiste oziroma dve patrulji, so sporočili s PU Maribor.



Med intervencijo se je kršitelj policistom aktivno uprl z uporabo znanja borilnih veščin in ob tem policiste telesno poškodoval. "Policisti so zato uporabili prisilna sredstva in sicer fizično silo, plinski razpršilec in sredstva za vezanje in vklepanje ter kršitelja obvladali. A zatem je kršitelj izgubil zavest in kljub takojšnji zdravniški pomoči ter daljšemu oživljanju na kraju intervencije umrl," so zapisali v poročilu PU Maribor.



Na kraj dogodka sta prišla dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru in dežurni okrožni državni tožilec iz ODT v Mariboru, vendar je preiskovalni sodnik na kraju ogled prepustil policiji. Preiskavo je sicer prevzel posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva, so še sporočili s PU Maribor.