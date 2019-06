V Mariboru napadli in hudo telesno poškodovali okrožno sodnico

Okoli 1.15 so v Mariboru neznanci napadli in hudo telesno poškodovali Danielo Ružič, sodnico z Okrožnega sodišča v Mariboru. Ružičeva sicer deluje na gospodarskem oddelku, ni pa še znano, ali je napad povezan z njenim delom, policija trenutno preiskuje vse možnosti.

Na kraj napada so bili napoteni reševalci in policisti. Poškodovani so nudili medicinsko pomoč in jo z vozilom nujne medicinske pomoči odpeljali v UKC Maribor, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Njeno zdravstveno stanje naj bi bilo resno, neuradno naj bi jo znova oživljali.

Policija napad preiskuje kot poskus umora

Policisti so zavarovali kraj dejanja in obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika ter državno tožilko, ki sta prišla na kraj dogodka. Preiskovalni sodnik je prevzel vodenje ogleda kraja dejanja kaznivega dejanja poskusa umora skupaj z mariborskimi kriminalisti, ki izvajajo obsežne aktivnosti v okviru intenzivne kriminalistične preiskave.

Policija poziva vse, ki bi imeli kakšne informacije ali karkoli vedeli o tem napadu, da pokličejo na telefonsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.