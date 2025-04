V Mariboru neznanci nad labodje gnezdo, občina s prijavo policiji

V Mariboru so ogorčeni nad napadom na labodje gnezdo. Iz gnezda so izginila tri labodja jajca in labodji samec. Z mestne občine so sporočili, da so podali prijavo na policijo, obenem pa zaprosili za redne obhode policistov na območjih, kjer gnezdijo labodi. Obhodom so se priključili tudi mestni redarji in medobčinska inšpekcija.