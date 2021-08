Mariborske policiste so obvestili o nenavadni kraji. Neznani storilci so namreč kar deset dni neopazno kradli tirnice. Preden so opazili, jim jih je uspelo ukrasti približno 16 ton.

Neznani storilec je med 9. 7. in 19. 8. 2021, z neograjenega prostora na Vodovodni ulici v Mariboru odtujil približno 16 ton tirnic, dolgih 5 do 8 metrov. Materialna škoda znaša okoli 7.000 evrov, so sporočili s PU Maribor.