V Mariboru neznanec strelja mačke

Mariborski policisti so v torek popoldan prijeli dve prijavi o streljanju mačk z zračnim orožjem na Ipavčevi ulici v Mariboru. Prvi napad naj bi se zgodil avgusta lani, ko je neznani storilec z zračnim orožjem ustrelil mačko, last 42-letne Mariborčanke. Mačko je oskrbel veterinar in ji iz rane odstranil diabolo, mačka pa je okrevala.

Drugi napad pa naj bi se zgodil v tem mesecu, ko je neznani storilec praktično na istem mestu z zračnim orožjem ustrelil mačko 26-letnega Mariborčana. Zaradi vnetja rane je mačka poginila. Maribor24 piše, da je mačka, ki jo je neznanec ustrelil pred dvema tednoma, poginila, ker lastniki niso pravočasno ugotovili, da je bila poškodovana. Omenjena muca naj bi bila sicer že tretja, ki je padla pod streli, prebivalci Ipavčeve na Pobrežju pa sumijo enega izmed sosedov in upajo, da bo več odkrila policija. Slednja je na podlagi prijav pričela s kriminalistično preiskavo kaznivega dejanja mučenja živali.