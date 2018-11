Ena oseba huje poškodovana, 15 stanovanj uničenih, stanovalce so evakuirali

Na Pobrežju v Mariboru je odjeknila eksplozija. Po prvi oceni gasilcev je eksplodiral zemeljski plin. Po podatkih policistov so poškodovane tri osebe, medtem ko gasilci poročajo o petih poškodovanih. Vsaj 15 stanovanj je uničenih. Na terenu so policisti, gasilci in reševalci, ki so zaprli širše območje, prebivalce bloka pa evakuirali.

V stanovanjskem bloku na Ulici bratov Greifov 18 je nekaj po 15. uri odjeknila eksplozija. Po prvi, neuradni oceni gasilcev je eksplodiral zemeljski plin. OKC PU Maribor je bil o eksploziji obveščen ob 15.24. "Na kraj so bili napoteni policisti in druge pristojne službe, ki so kraj zavarovale in pričele z opravljanjem svojih nalog. Po do sedaj zbranih podatkih so tri osebe telesno poškodovane," je razložil Bojan Kitel iz Policijske uprave (PU) Maribor.

Eksplozija zemeljskega plina v Mariboru FOTO: Jana Ujčič

Po podatkih Gasilske brigade Maribor je sicer poškodovanih pet oseb - ena huje in štiri lažje. "Po prvi oceni je najmanj 15 stanovanj uničenih. Objekt sam - stene in konstrukcija - ni toliko poškodovan, stanovanje v katerem je eksplodiralo, pa je popolnoma uničeno," je dejal poveljnik Gasilske brigade Maribor Primož Osojnik. Vse so prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor. Po sami eksploziji je v stanovanju, kjer je eksplodiralo, izbruhnil tudi požar, ki pa so ga gasilci že pogasili. "Zatem smo pregledali stanovanje in prezračili, trenutno poteka pregled ostalih stanovanj," je še dejal Osojnik.

Kot je razložil direktor Gasilske brigade Maribor Aleš Ciringer je eksplodiralo v tretjem nadstropju: "Ta etaža je v celoti uničena, poškodovani pa sta tudi zgornja in spodnja." Kot so za 24ur.com še pojasnili mariborski gasilci, so jih o ekploziji obvestili ob 15.26. "S štirimi vozili smo na teren poslali 12 naših gasilcev, tam je tudi poveljnik," so pojasnili in dodali, da so na pomoč priskočili tudi gasilci štirih prostovoljnih gasilskih društev.

Na terenu so policisti, gasilci in reševalci, zaprli so tudi širše območje. Policisti trenutno preverjjo okoliščine in opravljajo ogled.

Ulica bratov Greifov je trenutno zaprta.