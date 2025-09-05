Svetli način
Črna kronika

V Mariboru pogrešajo 59-letnega Lorda Winola

Maribor, 05. 09. 2025 06.44 | Posodobljeno pred eno minuto

D. S.
Mariborski policisti iščejo 59-letnega Lorda Winola, ki je bil nazadnje viden v soboto dopoldne. Je suhe postave, večinoma plešast, ima rjave oči, oblečen pa je v srajco in belo kapo.

Neznano kam je odšel 59-letni Lord Winol iz Maribora. Pogrešani je bil nazadnje viden v soboto 2. 9. 2025, ob 11. uri, na območju Maribora.

"Lord Winol je suhe postave, visok 170 cm, kratkih temnih las, večinoma plešast, ima rjave oči, podolgovatega obraza in svetle polti. Oblečen je v svetlo srajco in nosi belo kapo," so še sporočili s Policije.

Policisti pozivajo vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številki 113 oz. na anonimni telefon Policije 080-1200.

Lord Winol
Lord Winol FOTO: PU Maribor
pogrešani lord winol maribor policija iskanje
48-letna pohodnica padla v smrt

