Policija o podrobnostih preiskave kaznivega dejanja izsiljevanja

Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo kaznivega dejanja izsiljevanja. Osumljenci so stari od 21 do 24 let. Izjavo PU Maribor o podrobnostih in samozaščitnem ravnanju prenašamo v živo!

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Maribor so zaključili preiskavo kaznivega dejanja izsiljevanja po 213. členu Kazenskega zakonika. Storitve dejanja so osumljeni trije državljani Slovenije, stari od 21 do 24 let. Podrobnosti preiskave in opozorilo javnosti k ustreznemu samozaščitnemu ravnanju, da ne bi tudi sami postali žrtve takega dejanja, predstavlja tiskovni predstavnik PU Maribor Miran Šadl.