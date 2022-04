V Mariboru serijski vlomi v parkomate

Mariborski policisti so sporočili, da je neznani storilec v noči na petek, na Jadranski ulici v Mariboru, vlomil v avtomat za žetone v samopostrežni avtopralnici in še v parkomat v garažni hiši na Ljubljanski ulici v Mariboru. Materialna škoda, ki je nastala na avtomatu za žetone, še ni znana, iz parkomata pa je neznani storilec ukradel okoli 500 evrov gotovine, sicer pa je povzročil okoli 25.000 evrov materialne škode.

So pa mariborski policisti imeli z vlomi v parkomate že delo tudi noč prej, torej v noči na četrtek, ko je neznani storilec nasilno odprl zaklenjena vhodna vrata garažne hiše na Prešernovi ulici v Mariboru in vstopil vanjo. Policisti so sporočili, da je v notranjosti garažne hiše vlomil v dva parkomata; eden je bil prazen, iz drugega pa je odnesel okoli 1500 evrov gotovine. Povzročil je okoli 15.000 evrov materialne škode.