V Mariboru znova neprijavljeno zbiranje ljubiteljev predelanih vozil

V poostrenem nadzoru na kraju neprijavljenega zbiranja in na cestah v neposredni bližini so ugotovili 35 kršitev cestno-prometnih predpisov, pri čemer so dve vozili izločili iz cestnega prometa in jima odvzeli registrske tablice, ter eno kršitev Zakona o tujcih. Udeležence takšnih zbiranj opozarjajo na morebitne nevarnosti, do katerih lahko pride na tovrstnih srečanjih kot posledica nepremišljenih ravnanj voznikov.

Spomnimo

Pred kratkim se je več mladih, po oceni Policije okoli 300, zbralo v eni od garažnih hiš v prestolnici, kjer so opazovali objestno vožnjo osebnih vozil. Eden od voznikov je ob tem z neprilagojeno hitrostjo celo trčil v železne stebričke, nato pa še v betonski steber. Na kraj je sprva prihitela ena patrulja, ki je počakala okrepitve. Policisti so izdali 15 plačilnih nalogov in pet opozoril, opravili so tudi 36 preizkusov z alkotestom, a so bili vsi negativni.