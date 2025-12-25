Naslovnica
V Mariboru štirje na enega

Maribor, 25. 12. 2025 15.07 pred 52 minutami 1 min branja 4

Avtor:
M.V.
Pest

Več oseb je fizično obračunalno z moškim, ki je zaradi poškodb moral v bolnišnico. Policija je kmalu našla štiri storilce in jim odvzela prostost.

Pretep se je zgodil v torek okrog 21. ure. Policiste so obvestili, da je več oseb fizično obračunalno z moškim iz okolice Maribora, pri tem pa naj bi mu tudi grozili.

Iz PU Maribor so sporočili, da so štirim moškim ponoči odvzeli prostost in jim odredili pridržanje. Gre za osebe z območja Maribora, koroškega, oz. celjskega območja. 

Oškodovanca so odpeljali v bolnišnico, po razpoložljivih informacijah pa je lažje poškodovan. Trenutno nadaljujejo z zbiranjem obvestil in izvajanjem preiskovalnih aktivnosti v smeri preiskave suma storitve različnih kaznivih dejanj, so še dodali v obvestilu za javnost.

pretep maribor moški

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
25. 12. 2025 17.50
Dajte še napisati nacionalnost teh 4 napadalcev, da si lažje predstavljamo za kaj je šlo.
Odgovori
+1
1 0
robica03
25. 12. 2025 17.33
Siromaki
Odgovori
+1
1 0
Tomvojo
25. 12. 2025 17.33
Kar je več kot dva je že tolpa in bi se morala drugače sankcionirat.
Odgovori
+2
2 0
mackon08
25. 12. 2025 17.14
Štirje na enega ni kaj hrabri so.
Odgovori
+2
2 0
