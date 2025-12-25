V Mariboru štirje na enega

Pretep se je zgodil v torek okrog 21. ure. Policiste so obvestili, da je več oseb fizično obračunalno z moškim iz okolice Maribora, pri tem pa naj bi mu tudi grozili.

Iz PU Maribor so sporočili, da so štirim moškim ponoči odvzeli prostost in jim odredili pridržanje. Gre za osebe z območja Maribora, koroškega, oz. celjskega območja.

Oškodovanca so odpeljali v bolnišnico, po razpoložljivih informacijah pa je lažje poškodovan. Trenutno nadaljujejo z zbiranjem obvestil in izvajanjem preiskovalnih aktivnosti v smeri preiskave suma storitve različnih kaznivih dejanj, so še dodali v obvestilu za javnost.