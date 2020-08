V Mariboru tatvine koles, na območju Lenarta ukradli 32.000 evrov vreden traktor

Neznani storilec je ponoči v Zgornji Verjanah, občina Lenart v Slovenskih goricah, ukradel kmetijski traktor znamke New Holland T4-75, modre barve, letnik 2104, registrske številke MB VC-25, vreden okoli 32.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Prav tako so mariborski policisti v zadnjih dneh na območju Maribora obravnavali več vlomov v kletne bokse, od koder so nepridipravi ukradli več različnih koles.

Vse občane zato pozivajo, naj ravnajo samozaščitno in tako storilcem preprečijo izvrševanje kaznivih dejanj, s tem pa bodo obvarovali svojo lastnino.



Vse, ki imajo koristne podatke, ki bi pripomogli k raziskavi teh dejanj, najdbi ukradenih koles oziroma traktorja, pa mariborski policisti prosijo, da jim to sporočijo na interventno številko policije 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200. Dobrodošle so tudi vse informacije o sumljivih osebah ali vozilih. "Na prav vse klice se bomo odzvali in informacije preverili," še zagotavljajo policisti.