V Mariboru trčila tovornjak in avtobus: potnike odpeljali v bolnišnico

Nesreča se je zgodila nekaj čez 14. uro na križišču Ulice proletarskih brigad in Tržaške ceste. Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje so gasilci zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in posuli iztekle tekočine.

Voznico avtobusa so s tehničnim posegom rešili iz vozila.

Reševalci nujne medicinske pomoči so štiri potnike na avtobusu prepeljali v UKC Maribor. V bolnišnico so prepeljali tudi voznico.

Direktor Marproma Ranko Šmigoc je za Večer povedal, da so potniki in voznica v šoku, nihče od potnikov naj ne bi bil huje poškodovan.

Okoliščine nesreče še niso znane. Na Policijski upravi Maribor so pojasnili, da je več potnikov lažje poškodovanih, na kraju še potekajo aktivnosti policistov, posledice prometne nesreče pa so že odpravili.