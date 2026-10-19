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Črna kronika

V Mariboru trčila tovornjak in avtobus: potnike odpeljali v bolnišnico

Maribor, 19. 10. 2026 18.27 pred 54 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.S. STA
Marprom avtobus

V Mariboru sta trčila kombinirano vozilo in mestni avtobus, na katerem je bilo 10 potnikov. Štiri so reševalci prepeljali v UKC Maribor, prav tako tudi voznico avtobusa.

Nesreča se je zgodila nekaj čez 14. uro na križišču Ulice proletarskih brigad in Tržaške ceste. Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje so gasilci zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in posuli iztekle tekočine.

Voznico avtobusa so s tehničnim posegom rešili iz vozila.

Reševalci nujne medicinske pomoči so štiri potnike na avtobusu prepeljali v UKC Maribor. V bolnišnico so prepeljali tudi voznico.

Direktor Marproma Ranko Šmigoc je za Večer povedal, da so potniki in voznica v šoku, nihče od potnikov naj ne bi bil huje poškodovan.

Okoliščine nesreče še niso znane. Na Policijski upravi Maribor so pojasnili, da je več potnikov lažje poškodovanih, na kraju še potekajo aktivnosti policistov, posledice prometne nesreče pa so že odpravili.

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KOMENTARJI3

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ares2
19. 10. 2026 19.13
Ne vemo kdo je bil za volanom, a te nove voznike sploh kdo kontrolira. Imam čiste slovenske korenine, pa sem moral v SV vojski poleg že opravljenega izpita še enkrat moral delati izpit. OZ. vsi smo ga morali poleg že civilnega veljavnega.
Odgovori
+2
2 0
ZMERNI DESNIČAR
19. 10. 2026 19.01
ali je povečano število nesreč pri busij in tovornjakih zgolj naključje ali je mogoče kakšna povezava z tanovimi vozniki iz azije ?
Odgovori
+3
3 0
damy1972
19. 10. 2026 18.34
Se opravičujejo in prosijo za razumevanje....
Odgovori
+2
2 0
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