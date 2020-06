V Mariboru v prometni nesreči enajst poškodovanih

Na Dogoški cesti v Mariboru se je včeraj popoldan zgodila prometna nesreča, v kateri se je lažje telesno poškodovalo kar enajst oseb. Kot so sporočili s PU Maribor, je 19-letni voznik osebnega vozila zaradi neupoštevanja pravil o prednosti trčil v kombinirano vozilo, ki ga je vozil 42-letni voznik.

Poleg obeh voznikov sta se lažje telesno poškodovala tudi oba sopotnika v osebnem vozilu in vseh sedem sopotnikov v kombiniranem vozilu. Z reševalnim vozilom so štiri osebe odpeljali v UKC Maribor, ostali pa so zdravniško pomoč poiskali sami. Enega od poškodovanih so zaradi komplicirane poškodbe prepeljali v ljubljanski UKC, vendar je njegova poškodba vseeno opredeljena kot lažja.

Če bi se stopnja poškodovanega kasneje opredelila kot huda, bodo policisti voznika kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu, sicer pa bodo vozniku osebnega vozila policisti izdali zgolj plačilni nalog.