V Mariboru vlomili v prodajalno ur, škoda ocenjena na 30.000 evrov

Operativno komunikacijski center PU Maribor je bil ob 2.35 obveščen o vlomu v trgovino My Watch na Vetrinjski ulici v Mariboru. Policisti so opravili ogled kraja dogodka, nadaljujejo pa z zbiranjem obvestil.

Nepridipravi so bili na delu tudi v Lenartu. Ob 4.27 so neznani storilci vlomili v Optiko Auer. V objekt so vstopili skozi vrata in odnesli več očal. Skupna materialna škoda po nestrokovni oceni znaša okoli 7000 evrov.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.