V Mariboru voznik namesto 50 vozil kar 120 kilometrov na uro

Na Titovi cesti v Mariboru, kjer je hitrost vožnje omejena na 50 kilometrov na uro, si je objesten voznik privoščil vožnjo s kar 120 kilometri na uro. A se mu hitra vožnja ni kaj preveč izplačala, policisti so ga namreč ustavili in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Policisti ob tem znova pozivajo vse voznike, naj upoštevajo cesto-prometne predpise in vozijo po omejitvah.