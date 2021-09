V Mariboru zabodli mlajšega moškega, osumljencu odvzeli prostost

Policisti PU Maribor so bili okoli 00.30 obveščeni o sporu na območju Lenta. Po naših informacijah se je incident zgodil pred lokalom in nočnim klubom Niagara Cocktail Bar. Kot pojasnjujejo policisti, je bil z ostrim predmetom huje poškodovan mlajši moški. Odpeljali so ga v bolnišnico, a je zunaj smrtne nevarnosti.

Zaradi dogodka so policisti odvzeli prostost mlajšemu moškemu iz Maribora, a še vedno zbirajo obvestila in preverjajo okoliščine dogodka. O dogodku sta bila obveščena preiskovalni sodnik in dežurni državni tožilec.

Zaskrbljeni bralci so nas opozorili, da je v zadnjem času sicer v okolici lokala prišlo do več incidentov. "Skoraj vsak vikend pretepi, steklovina leži vse naokoli lokala," je zapisala bralka. "Na območju Lenta v Mariboru v nočnem času deluje več gostinskih lokalov, zato to območje sodi med tista, ki so občasno bolj varnostno obremenjena," pa pravijo na PU Maribor.