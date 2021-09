Policisti iščejo voznika BMW-ja, ki je zbil otroka na skiroju in pobegnil

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, je do nesreče prišlo v petek ob 16. uri na križišču Ptujske ceste in Tomažičeve ulice (v bližini gostišča Chaplin) v naselju Miklavž. Voznik osebnega avtomobila je trčil v otroka na skiroju, ki je prečkal prehod za pešce.

"Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče pozivamo voznika in morebitne očividce prometne nesreče, da se oglasijo na Postaji prometne policije Maribor ali pokličejo na telefonski številki 02 450 20 30 ali 113," so navedli na mariborski policijski upravi.

Otrok je po besedah predstavnika PU Maribor utrpel lažje poškodbe.