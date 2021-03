V Mariboru zgorela tovorna vozila v ograjenem prostoru, vzrok neznan

Okoli dveh ponoči je na Prevorškovi ulici v Mariboru gorelo več tovornih vozil. Požar so pogasili mariborski poklicni gasilci in gasilci PGD Pobrežje. V požaru so zgorela štiri tovorna vozila in eno kombinirano vozilo, dve tovorni vozili sta bili poškodovani, so zapisali na Upravi za zaščito in reševanje. Škodo policija ocenjuje na 200.000 evrov.

icon-expand Fotografija je simbolična. FOTO: Dreamstime Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so zagorela tovorna vozila, ki so bila parkirana v ograjenem prostoru. V požaru sta dve kombinirani vozili zgoreli v celoti, štiri tovorna vozila pa so bila poškodovana oziroma so zgorela delno. Nastalo škodo ocenjujejo na okoli 200.000 evrov. Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja požara, vzrok za njegov nastanek pa še ugotavljajo. icon-expand