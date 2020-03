V mariborski Surovini znova zagoreli odpadki

V Mariboru je znova zagorelo. Kot nam je potrdil tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Maribor Miran Šadl je znova zagorelo v Surovini. "To je vse, kar trenutno vemo,"je dejal.

Na Gasilski brigadi (GB) Maribor pa so nam potrdili, da so zagoreli odpadki in da gre za obsežnejši požar. "Na terenu je gasilska brigada in javna gasilska služba,"so še dodali.