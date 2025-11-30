Svetli način
V Medulinu v hiši našli mrtvo žensko, v morju pa še eno truplo

Medulin, 30. 11. 2025 12.31 | Posodobljeno pred 1 uro

V soboto zvečer so kriminalisti v Medulinu našli truplo 79-letne ženske, ki naj bi umrla nasilne smrti. V nedeljo zjutraj pa so v morju našli truplo neznane osebe. Kriminalisti trenutno preverjajo, ali sta primera povezana.

Istrska policija je po poročanju Net.hr zgodaj zjutraj prejela obvestilo, da v morju pri Medulinu plava truplo. Policisti so informacijo kmalu potrdili in območje zavarovali. Kot je sporočila njihova predstavnica, trenutno poteka intenzivno zbiranje informacij, identiteta umrlega pa za zdaj ostaja neznana.

Medulin
Medulin FOTO: Shutterstock

Neuradno sumijo, da bi lahko šlo za sina 79-letnice, ki so jo v soboto našli mrtvo v njeni hiši. Na njenem telesu naj bi bili vidni znaki nasilja, zato so kriminalisti takoj začeli preiskavo in iskati njenega sina, s katerim družinski člani niso uspeli vzpostaviti stika.

79-letnica naj bi bila avstrijska državljanka, ki je že nekaj let živela v Medulinu.

