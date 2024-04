V Medvodah potniški vlak naletel na tovorno vozilo, ki je stalo med zapornicama

Pri Slovenskih železnicah so navedli, da je do naleta prišlo okoli 8.30. Urad RS za zaščito in reševanje sicer poroča o iztirjenju vlakov, ki se je v Medvodah zgodilo ob 9.14.

Do naleta je prišlo, ker se vlak ni uspel pravočasno ustaviti pred tovornjakom, ki ni upošteval cestnoprometnih pravil in je stal med zaprtima zapornicama, so pojasnili. "Zaradi odvijanja cestnega prometa, se je tovorno vozilo z zadnjim delom priklopnika ustavilo na območju železniškega nivojskega prehoda. V času zavarovanja nivojskega prehoda se je sklepni del priklopnika nahajal v profilu proge in je tako prišlo do oplaženja priklopnika (prikolice)," so pojasnili za naš portal.

Po njihovih informacijah je bil voznik v času naleta v tovornem vozilu, podrobnejših informacij pa o njem nimajo. Kot so nam potrdili tudi na Policijski upravi Ljubljana, po prvih informacijah v naletu ni bil nihče poškodovan. "Potniki so lahko varno sestopili z vlaka," so še dodali. Kot so nam povedali na Slovenskih železnicah, je bilo v času izrednega dogodka na vlaku 30 potnikov.

Nastala je le materialna škoda, ki jo bodo ocenili po zaključku preiskave.

Železniška proga Ljubljana Vižmarje-Medvode je bila zaradi naleta potniškega vlaka na tovorno vozilo na postaji Medvode zaprta približno eno uro, organiziran je bil nadomestni avtobusni prevoz. Zdaj pa je znova odprta.