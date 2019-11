V Mehiki umorili več pripadnikov ameriške mormonske skupnosti

Na severu Mehike so iz zasede umorili najmanj tri ženske in šest otrok iz tam živeče ameriške mormonske skupnosti. Kot je povedal sorodnik, so bile žrtve namenjene na letališče, ko so jih na območju, kjer so dejavni mamilarski karteli in drugi kriminalci, napadli. Najmanj petim otrokom je uspelo pobegniti, enega pogrešajo.

Sorodnik žrtev Julian Lebaron je za mehiški radio Formula povedal, da so njegovo sestrično skupaj z njenimi štirimi otroki ustrelili, avtomobil pa nato skupaj s trupli zažgali. Vozilo so našli svojci, ki so nato nekaj ur kasneje odkrili še dva druga avtomobila, v katerih so bila trupla že dveh žensk in dveh otrok. Najmanj petim otrokom, med katerimi je bil eden ranjen, je uspelo pobegniti domov. Eno deklico, ki je ob pokolu pobegnila v gozd, še pogrešajo. Okoli števila žrtev vlada zmeda Generalni tožilec mehiške zvezne države Chihuahua Cesar Augusto Peniche je dejal, da okoli števila žrtev vlada "zmeda". Pokol se je zgodil v kraju Rancho de la Mora, ki slovi po dejavnosti vseh vrst kriminalcev. Gre za območje med mehiškima državama Chihuahua in Sonora blizu meje z ZDA. Lebaron je znan kritik kriminalnih skupin, njegovega brata Benjamina, ustanovitelja skupine za boj proti kriminalu SOS Chihuahua, so leta 2009 prav tako umorili. Od leta 2006 več kot 250.000 umorov Žrtve so pripadale skupnosti potomcev mormonov, ki so v 19. stoletju pobegnili iz ZDA, kjer so jih zaradi njihovih verskih prepričanj in tradicij, vključno s poligamijo, preganjali. Številni mormoni v Mehiki imajo dvojno mehiško in ameriško državljanstvo. V Mehiki so od leta 2006, ko je vlada v boj proti preprodajalcem z mamili poslala vojsko, zabeležili več kot 250.000 umorov. Številni krivdo za porast nasilja valijo prav na t. i. vojno proti drogam, v kateri se različni mamilarski karteli bojujejo tako proti vojski kot drug proti drugemu.