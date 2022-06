V Mengšu gojil konopljo, 'poželi' so jo policisti

Domžalski policisti so na območju Mengša pri osumljencu opravili hišno preiskavo, med katero so odkrili prirejen prostor za gojenje prepovedane droge, v katerem je bilo 24, okoli enega metra visokih rastlin konoplje. S PU Ljubljana so sporočili, da je osumljenec doma hranil tudi okoli 32 kilogramov posušene rastline konoplje. Policisti so opremo za pridelavo in rastline zasegli, osumljencu pa so odvzeli prostost. S kazensko ovadbo so ga pripeljali pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil pripor.