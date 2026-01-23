Naslovnica
Črna kronika

V Mežici ukradli pogrebno vozilo

Mežica, 23. 01. 2026 16.49 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Ukradeno pogrebno vozilo

Iz garaže ob mrliški vežici v Mežici so nepridipravi ukradli kombi pogrebne službe. Poleg tega so si prisvojili še delovno orodje, hladilnik in osem pnevmatik s platišči. Škode je po oceni direktorja mežiške Komunale za okoli 50.000 evrov.

Nepridipravi so ponoči vlomili v garažo mrliške vežice v Mežici in iz nje odpeljali pogrebno vozilo. "Zvečer je bil kombi še parkiran v zaklenjeni garaži, zjutraj ga več ni bilo. Takoj ko smo opazili, smo obvestili Policijo," je za 24ur.com dejal direktor Komunale Mežica Ambrož Blatnik.

Poleg tega so neznanci odnesli še nekaj delovnega orodja, nov hladilnik in osem pnevmatik s platišči. Kot pravi Blatnik, pogrebna služba namreč deluje znotraj mežiškega komunalnega podjetja, ki je imelo tam shranjeno orodje. "Prostori niso pod videonadzorom, vidi pa se, da so vrata odprli na silo. Po prvi oceni je škode za med 40 in 50.000 evri," pravi.

Črn kombi, registrske oznake PO Mežica, na katerem je tudi nalepka tamkajšnje pogrebne službe, je bil sicer prazen, so prvi poročali na Facebook strani Koroška Čveka.

Ukradeno pogrebno vozilo
Ukradeno pogrebno vozilo
FOTO: Komunala Mežica

Policijska uprava (PU) Celje je bila o dogodku obveščena okoli 7. ure ujutraj. "Neznani storilec je vlomil v garažne prostore podjetja v Mežici in ukradel kombinirano vozilo znamke Ford Transit, črne barve, ki je predelano v pogrebno vozilo. Ukradel je še nekaj kosov orodja in drugih stvari. O storilcu in dejanju zbiramo obvestila," so sporočili.

pogrebno vozilo Mežica kombi kraja vlom

