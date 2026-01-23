V Mežici ukradli pogrebno vozilo

Nepridipravi so ponoči vlomili v garažo mrliške vežice v Mežici in iz nje odpeljali pogrebno vozilo. "Zvečer je bil kombi še parkiran v zaklenjeni garaži, zjutraj ga več ni bilo. Takoj ko smo opazili, smo obvestili Policijo," je za 24ur.com dejal direktor Komunale Mežica Ambrož Blatnik.

Poleg tega so neznanci odnesli še nekaj delovnega orodja, nov hladilnik in osem pnevmatik s platišči. Kot pravi Blatnik, pogrebna služba namreč deluje znotraj mežiškega komunalnega podjetja, ki je imelo tam shranjeno orodje. "Prostori niso pod videonadzorom, vidi pa se, da so vrata odprli na silo. Po prvi oceni je škode za med 40 in 50.000 evri," pravi.

Črn kombi, registrske oznake PO Mežica, na katerem je tudi nalepka tamkajšnje pogrebne službe, je bil sicer prazen, so prvi poročali na Facebook strani Koroška Čveka.