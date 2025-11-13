V Miljah aretirali mamo, ki je osumljena umora devetletnega sina

Kot poroča Rai News, je policijo poklical 58-letni oče devetletnika, ki ni mogel stopiti v stik z njegovo 55-letno mamo, pri kateri je bil sin na obisku. Par je bil po poročanju medijev ločen, sin pa je živel pri očetu.

Policisti so v hišo v tržaškem naselju Milje vstopili s pomočjo gasilcev in tam našli mrtvega otroka ter njegovo mamo, ki je bila v šoku. Ker je imela na rokah ureznine, so jo reševalci odpeljali v bolnišnico, nato pa so jo odpeljali na policijsko postajo.

Policisti po poročanjih preiskujejo okoliščine umora.