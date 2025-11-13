V Miljah aretirali mamo, ki je osumljena umora devetletnega sina

Kot poroča Rai News, je policijo poklical 58-letni oče devetletnika, ki ni mogel stopiti v stik z njegovo 55-letno mamo, pri kateri je bil sin na obisku. Par je bil po poročanju medijev ločen, sin pa je živel pri očetu.
Policisti so v hišo v tržaškem naselju Milje vstopili s pomočjo gasilcev in tam našli mrtvega otroka ter njegovo mamo, ki je bila v šoku. Ker je imela na rokah ureznine, so jo reševalci odpeljali v bolnišnico, nato pa so jo odpeljali na policijsko postajo.
Policisti po poročanjih preiskujejo okoliščine umora.
Primorski dnevnik ob tem poroča, da je bila mama, ukrajinska državljanka, v oskrbi centra za duševno zdravje. Sin, ki sicer živi pri očetu, domačinu iz Milj, je bil pri njej na obisku, saj naj bi mama izpolnjevala pogoje za začasno varstvo.
Za devetletnika, ki je po poročanju medijev obiskoval četrti razred slovenske osnovne šole v Miljah, naj bi skrbel center za socialno delo. Da gre za zapleteno družinsko situacijo, je potrdil tudi župan Milj Paolo Polidori ter dodal, da situacijo že leta spremljajo tako socialni delavci kot sodišče, vendar da nikoli ni bilo znakov, da bi se lahko zgodilo kaj takšnega.
Zaradi tragedije so v mestu razglasili dan žalovanja. "Ne vemo še, ali bo žalovanje trajalo en ali tri dni," je po poročanju Rai Newsa dejal župan. Kot je dodal, so se ob poldne z minuto molka spomnili umrlega dečka ter izrazili sožalje njegovemu očetu, sošolcem in njegovi nogometni ekipi.