Pretep v Celju: devet tujcev, ena oseba poškodovana z nožem

Včeraj okoli 18. ure so bili celjski policisti obveščeni, da se na Mariborski cesti v Celju pretepa več oseb. Na kraju so ugotovili, da je bilo v pretepu udeleženih devet oseb, vsi so bili tuji državljani. Ena oseba je bila v pretepu lažje poškodovana z nožem.
Za čas opravljanja preiskovalnih dejanj so trem osebam odvzeli prostost. Zbirajo tudi obvestila v smeri suma storitve kaznivih dejanj nasilništva in lažje telesne poškodbe. Prav tako preverjajo zakonitost prebivanja tujih oseb v Republiki Sloveniji. V primeru ugotovljenih nepravilnosti bodo pristojni upravni enoti podali predloge za razveljavitev dovoljenja za prebivanje na območju Republike Slovenije, so sporočili.
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