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Črna kronika

Pretep v Celju: devet tujcev, ena oseba poškodovana z nožem

Celje , 04. 09. 2026 09.33 pred 1 uro 1 min branja 30

Avtor:
A.K.
Pest

Celjski policisti preiskujejo okoliščine nasilnega incidenta, v katerem je sodelovalo devet tujih državljanov. Zaradi suma kaznivih dejanj nasilništva in povzročitve telesnih poškodb so tri osebe pridržali, preverja pa se tudi zakonitost njihovega bivanja.

Včeraj okoli 18. ure so bili celjski policisti obveščeni, da se na Mariborski cesti v Celju pretepa več oseb. Na kraju so ugotovili, da je bilo v pretepu udeleženih devet oseb, vsi so bili tuji državljani. Ena oseba je bila v pretepu lažje poškodovana z nožem.

Policija
Policija
FOTO: Bobo

Za čas opravljanja preiskovalnih dejanj so trem osebam odvzeli prostost. Zbirajo tudi obvestila v smeri suma storitve kaznivih dejanj nasilništva in lažje telesne poškodbe. Prav tako preverjajo zakonitost prebivanja tujih oseb v Republiki Sloveniji. V primeru ugotovljenih nepravilnosti bodo pristojni upravni enoti podali predloge za razveljavitev dovoljenja za prebivanje na območju Republike Slovenije, so sporočili.

Celje pretep policija tuji državljani kriminal

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KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PetindvajsetUR
04. 09. 2026 11.08
Gremo po poti Francije, Nemcije,....ko bo te navlake tolk, da ne bomo upali vec v dolocene dele mest. Ka res rabimo to?
Odgovori
0 0
mmickica
04. 09. 2026 11.07
Drugič jih naj raje pustijo, da sami dokončajo prepir.😉
Odgovori
0 0
Tomy1
04. 09. 2026 10.57
A to so tisti, ki imajo za 1x še volilno pravico ... Upam, da ne več dolgo !
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+7
7 0
medvescak
04. 09. 2026 10.43
V mariborskem zaporu je že sedaj razmerje 6 tujcev-1 slovenec. Verjetno ni nič drugače tudi po ostalih zaporih v slo. Pazniki bodo odslej kot natakarji primorani govoriti več tujih jezikov😂.
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+6
6 0
IKOSS
04. 09. 2026 10.43
Morda bi tožilstvo moralo razmisliti kako se kvalificirajo posamezna dejanja! Nož na primer zlahka povzroči hide telesne poškodbe, ali celo smrt. Neustrezno vrednotenje napada z nožem ima vrsto posledic, me drugim, da se storilce obravnava bistveno bolj milo, kar privede do povratništva. S tem pa ima Slovenija vedno večje težave! Incident pa žal ponovno dokazuje, da policija morebitnega napada ni sposobna preprečiti. Načeloma v najboljšem primeru sodelujejo pri kasnejšem pregonu storilca. To pa ponovno postavlja v ospredje dejstvo, da je sposobnost učinkovite samoobrambe za posameznika zanj izjemnega pomena, ne nazadnje lahko življenjskega. Zaradi tega bo v bodoče družba morala nujno na novo ovrednotiti svoj odnos do tega vprašanja, tako s stališča vrednotenja posameznih dejanj napadena, kot tudi s stališča metod, ki so temu na voljo.
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+1
1 0
dwarf3
04. 09. 2026 10.40
Naj mi nekdo razloži, zakaj noben ne govori o tem kar se je sedaj v treh mescih zgodilo.. ne levi ne desni ne novinarji... V Celju se sedaj še balkanci zgražajo kaj smo v treh mescih uvozli, napolnili stanovanja,prazne hotele ,hostle itd...z Afričani indijci..itd..? Celje in okoliški kraji so zvečer kot da bi bil nekje v Gani. Dajmo to malo raziskati.
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+15
15 0
zelen
04. 09. 2026 10.37
to so danes vsi slovenci ne tujci
Odgovori
-3
1 4
rogla
04. 09. 2026 10.29
Če niso za red, jih poslati od koder so prišli!
Odgovori
+8
8 0
Fidelus Kastratus
04. 09. 2026 10.28
Nikjer ne piše, kako jo je odnesla koza ... menda so se stepli za njenim hrbtom ...
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+8
8 0
Fidelus Kastratus
04. 09. 2026 10.28
... niso se mogli sporazumeti glede vrstnega reda ...
Odgovori
+5
5 0
GJ19
04. 09. 2026 10.26
kaj vse smo spustili v to prelepo deželico, samo nizko inteligentne jugovice ki delajo sranje vsepovsod kamor se zatečejo
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+13
13 0
Roger
04. 09. 2026 10.24
Nič čudnega za celje sama jugovina pa šiptarija pa še bi lahko naštevali groza res kam smo prišli !
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+15
15 0
Sickomania
04. 09. 2026 10.16
A se ni desna vlada močno zavzemala zato da se rešimo teh tujcev?
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+13
14 1
300 let do specialista
04. 09. 2026 10.15
Mi zmeraj nekaj "rešujemo", ko se zgodi..., ko pa narod tuli na vsa zvona točno to, kar se dogaja kasneje, je neslišan. DOKAZ, da agende mešanja narodov ne sme motiti nihče, ker naši PRODANI KRIMINALCI od "politikov" za to prejemajo MILIJONE! Druge razlage NI.
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+8
8 0
Fidelus Kastratus
04. 09. 2026 10.13
A so šli po protestih v Ljubljani s palestinsko zastavo še v Celje ??
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+8
9 1
Sarko Sarko
04. 09. 2026 10.12
ue naj preverja prebivališča, kjer je na istem naslovu prijavljenih več oseb. kontrola na ue
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+13
13 0
krpati
04. 09. 2026 10.09
Mogoče pa se kakšno mesto v parlametu najde.
Odgovori
+5
5 0
Lark
04. 09. 2026 10.05
Če jih ne deportirajo takoj, smo brezvezna država...
Odgovori
+23
23 0
kl3m3n22
04. 09. 2026 10.00
Čao in je to dovolj!
Odgovori
+18
18 0
Trikrat cepljen
04. 09. 2026 10.00
Če bi ta nebodi ga treba druščina bila zaposlena v zasebnem podjetju, nebi imela časa za napihovanje.
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+6
6 0
Trikrat cepljen
04. 09. 2026 09.57
Teh nelegalnih batinašev je vsak dan več v podalpski deželi.
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+17
17 0
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