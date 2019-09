V množičnem pretepu v murskosoboški bolnišnici trije poškodovani

V prostorih urgence Splošne bolnišnice (SB) Murska Sobota se je včeraj ob 14.40 zgodil množični pretep oziroma – kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota – množična kršitev javnega reda in miru. Policisti so bili o dogodku obveščeni malo pred 15. uro.

V pretepu so bile po navedbah policistov tri osebe lažje telesno poškodovane. "Policisti v tej zvezi nadaljujejo z zbiranjem obvestil," so še sporočili s PU Murska Sobota.

Kot smo poročali že včeraj, sta bili v pretepu udeleženi dve skupini, oziroma – neuradno – najmanj deset oseb. Po neuradnih podatkih Slovenskih novic naj bi v pretepu sodelovali skupini moških iz ene od vasi v občini Beltinci.

Odvržen je bil tudi solzivec. Zaradi incidenta so morali delo v bolnišnici prekiniti za dve uri.