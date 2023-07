V morju pri Izoli našli neodzivnega moškega, njegova identiteta neznana

V dopoldanskem času so v Izoli iz morja rešili neodzivnega moškega, ki je bil na kraju oživljen in nato z reševalnim vozilom odpeljan v Splošno bolnišnico Izola, kjer je oskrbljen in trenutno v komi. Pri pregledu plaže in bližnje okolice in z drugim zbiranjem obvestil pristojne oblasti niso našle predmetov ali dokumentov, na podlagi katerih bi lahko ugotovili identiteto moškega, je sporočila Policijska uprava Koper.

Moški je srednje rasti, star med 55 in 65 let, nekoliko čokate postave, temno rjavo-sivih krajših las, z izrazito močnimi obrvmi in ovalnega obraza. Na desni prsnici ima brazgotino od operativnega posega.