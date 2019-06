V morju pri Šibeniku našli truplo 58-letnega Slovenca

Hrvaške reševalne službe so v morju pri Šibeniku našli truplo moškega. Potrdili so, da gre za pogrešanega 58-letnega Slovenca, ki so ga iskali od nedelje, ko je posadka slovenskega plovila prijavila policiji, da se ni vrnil v marino Mandalina v Šibeniku.

Šibeniška policija je po postopku identifikacije v torek zvečer potrdila, da so v morju ob mestni rivi našli 58-letnega Slovenca. Kot so dodali, so truplo prepeljali na šibeniško patologijo zaradi obdukcije. Točne okoliščine tragičnega dogodka bodo ugotovili po opravljeni preiskavi, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. V tridnevno intenzivno iskalno akcijo so bili vključeni tudi policijski potapljači in pripadniki gorske reševalne službe (HGSS).