V moškega udarila strela, neznanec umrl na plaži

Poročajo pa tudi o najdbi trupla za zdaj še neznanega moškega na divji plaži med Strunjanom in Mesečevim zalivom. Da tam leži neodzivna oseba, so jih obvestili v sredo okoli 17. ure. Zdravnica je na kraju potrdila smrt.

Moški pri sebi ni imel dokumentov in policisti njegovo identiteto še preverjajo. Star je med 70 in 80 let, visok približno 180 centimetrov, srednje postave. Na plažo naj bi peš prišel okoli 14. ure, so še sporočili policisti.