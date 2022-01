Poskus uboja v Mostah: zabodel nekdanjo partnerko

Po do sedaj zbranih obvestilih je 36-letnico z ostrim predmetom poškodoval 36-letni osumljenec, nekdanji partner oškodovanke, je pojasnila Policija. Ugotovili so, da je oškodovanka z vozilom parkirala na enem izmed parkirišč na območju Most. K vozilu je pristopil osumljeni, ki je začel vpiti nanjo, ji grozil in razbil steklo na vozilu. 36-letnico je nato povlekel iz vozila in jo zabodel z ostrim predmetom.