V Murski Soboti prijeli moškega, ki je osumljen treh požigov

Murskosoboški policisti so bili včeraj zvečer obveščeni, da je v bližini mestne tržnice v Murski Soboti prišlo do manjšega požara. Ta se je sicer nato razširil tudi na večnamensko stavbo ob tržnici. Policisti so na kraju opravili ogled ter zbrali prva obvestila, nato pa so v neposredni bližini prijeli 32-letnika.

Zaradi utemeljenega suma, da je v podhodu večnamenske stavbe na mestni tržnici naklepno zakuril smeti, zaradi česar je po prvi nestrokovni oceni nastala škoda v vrednosti 2120 evrov, so moškemu že odvzeli prostost.