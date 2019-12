V Murski Soboti ujeli Romuna, ki sta kradla parfume, meso in kozmetiko

Murskosoboški policisti so s hitro intervencijo po tatvini v trgovini ujeli Romuna, ki sta v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji kradla parfume, mesne izdelke, kozmetiko in druge predmete. Skupna vrednost ukradenih predmetov znaša okrog 5000 evrov.

V soboto uri so murskosoboške policiste obvestili o tatvini v trgovini v Murski Soboti. "S hitro in takojšnjo intervencijo so policisti policijske postaje Murska Sobota storilca čez dobrih deset minut ustavili v Murski Soboti," je sporočila Suzana Raušiz Policijske uprave Murska Sobota. Ugotovili so, da sta 28-letni in 31-letni državljan Romunije v vozilu prevažala več predmetov, med njimi parfume, superge, mesne izdelke, kozmetiko, britvice, za katere nista vedela pojasniti izvora. Ukradeni predmeti FOTO: PU Murska Sobota "Materialna škoda vseh odtujenih artiklov je znašala okrog 5.000 evrov in izvirajo iz trgovin v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji," je dodala Rauševa. Tujca so pridržali in ju s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine privedli k preiskovalnemu sodniku. Ukradeni predmeti FOTO: PU Murska Sobota "Osumljena sta bila po hitrem postopku 'Fast Track' obsojena na zaporno kazen sedem mesecev zapora pogojno z dveletno preizkusno dobo in izgonom iz države za dobo dveh let," je še zapisala Rauševa.