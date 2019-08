Na slapovih Krke umrli dve osebi: 'Bili sta na dnu, z roko v roki'

Šibeniška policija je prejela prijavo iz Narodnega parka Krka, da so obiskovalci v vodi našli dve mrtvi osebi. Iz globine treh metrov so potegnili trupli moškega in ženske. Okoliščine nesreče še niso znane. "Bila sta na rečnem dnu, z roko v roki," pripovedujejo priče. Neuradno gre za mlad azijski par.

V Narodnem parku Krka se je v soboto zgodila tragedija."Z obžalovanjem sporočamo, da sta danes blizu slapa Skradinski buk v Nacionalnem parku Krka iz za zdaj še neznanega razloga umrli dve osebi. Takoj po obvestilu obiskovalca smo o tem obvestili vse pristojne organe," so sporočili iz parka. Slapovi Krke so ena najpomembnejših znamenitosti na Hrvaškem. Najbolj znan je slap Skradinski buk, do katerega se lahko pripeljete z ladjico. FOTO: Dreamstime Ogled kraja dogodka, ki bo pomagal ugotoviti okoliščine nesreče, še poteka, v javnost pa je že pricurljalo nekaj podrobnosti. Portal Morski.hr poroča, da je trupli moškega in ženske na globini treh metrov našla ženska, ki se je potapljala v bližini. "Bila sta na rečnem dnu, z roko v roki. Za zdaj ni znano, kdaj sta se utopila," je obiskovalec slapov povedal za omenjeni portal. Slobodna Dalmacija poroča, da ne gre za domačina, temveč za mlad par iz Azije. "Policija je ob 15.38 prejela prijavo čuvaja iz Nacionalnega parka, da sta se na globini treh metrov utopili dve osebi. Drži, da gre za moškega in žensko, njuni identiteti pa moramo še ugotovili. Trupli bosta odpeljani na patologijo v Šibeniku, kjer bodo opravili obdukcijo," je za Morski.hrpovedala tiskovna predstavnica šibeniške policije Marica Kosor. Direktorica parka je v svojem imenu in imenu parka izrazila sožalje družini in prijateljem pokojnikov.