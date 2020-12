V nahrbtniku nosil pištolo, udaril policista in ostal brez prostosti

Policisti PP Murska Sobota so v torek v večernem času med odpravljanjem nalog policije v Murski Soboti hoteli pri občanu izvesti postopek ugotavljanja identitete, zaradi suma izvrševanj prekrška po Zakonu o nalezljivih boleznih. Kljub večkratnemu pozivu občan ni upošteval ukaza policista in je s hojo nadaljeval.

Ob ustavitvi je moški zamahnil in udaril policista. Zoper osumljenega so policisti nato uporabili prisilna sredstva in mu odzveli prostost. V nahrbtniku osumljenega so našli pištolo z vstavljenimi 15 naboji ter tri nabojnike z 62 naboji.

Osumljeni sicer poseduje orožno listino za posest navedenega orožja, ne poseduje pa dovoljenja za prenašanje orožja. Orožje in nabojnike so policisti zasegli. Zoper osumljenega bo podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje preprečitev uradnega dejanja policista, zaradi prenašanja orožja brez ustreznih dovoljenj bo pa zoper njega uveden

prekrškovni postopek, so še sporočili iz PU Murska Sobota.