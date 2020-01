V nakupovalnem središču grozil s pištolo

V torek pozno popoldne so krške policiste poklicali na pomoč iz nakupovalnega središča v Krškem, kjer naj bi pijan moški s pištolo grozil dvema oškodovancema. Policisti so se takoj odzvali in na kraju izsledili in prijeli 33-letnega osumljenca. Kot so sporočili s PU Novo mesto, so osumljencu policisti zasegli pištolo z naboji v nabojniku in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Med preiskavo so ugotovili, da je osumljenec v nakupovalnem središču opazil oškodovanca iz okolice Krškega, stopil do njiju, vanju nameril s pištolo in jima grozil, da ju bo ubil.

Oškodovanca sta uspela pobegniti in na pomoč poklicati policiste. Krški policisti so v nadaljevanju pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 33-letnega moškega, kjer so našli in zasegli še 41 nabojev in pet prepovedanih pirotehničnih izdelkov. Zoper osumljenca, ki so ga v preteklosti že obravnavali za podobna kazniva dejanja, bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj nasilništva in nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov.