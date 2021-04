V nakupovalnem središču se je otroku med tekoče stopnice zagozdila roka

V koprskem nakupovalnem središču je v četrtek prišlo do nesreče. Po naših informacijah se je med tekoče stopnice roka zagozdila otroku. Reševalci so ga oskrbeli in prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Izola. Po prvih podatkih naj bi sicer utrpel lažje poškodbe.

icon-expand Tekoče stopnice. Slika je simbolična. FOTO: Dreamstime V četrtek okoli 16.30 se je v nakupovalnem središču na Ankaranski cesti v Kopru osebi zagozdila roka med tekoče stopnice, ki so se ustavile, poročajo iz Uprave za zaščito in reševanje. Gasilci JZ GB Koper so nam potrdili, da je šlo za manjšega otroka. Posredovala je tudi Prehospitalna enota Obala, reševalci pa so otroka, ki je bil že zunaj trgovskega centra, oskrbeli in prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Izola. Da je 3-letnemu otroku roko potegnilo pod trak pri tekočih stopnicah iz nasprotne smeri, poročaRegional obala. Po naših informacijah na srečo poškodbe niso bile hude, na pojasnila Policije pa še čakamo. icon-expand