V narodnem parku Paklenica umrla mlada mamica

V bližini je bila skupina poljskih turistov, ki so nemudoma priskočili na pomoč, poroča index.hr. Poklicali so reševalce, ki so v kratkem času prispeli na kraj. Mlado mamico so oživljali kar uro in pol, a žal neuspešno.

Narodni park Paklenica se nahaja na morskem pobočju planine Velebit blizu Zadra in je znan po atraktivnih kanjonih Velike in Male Paklenice. Velja za priljubljeno turistično točko.