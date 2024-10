V naselju, kjer je omejitev 80, vozil kar 179 kilometrov na uro

Mariborski prometni policisti, ki so z laserskim merilnikom hitrosti izvajali poostren nadzor, so imeli te dni kar nekaj dela. Ugotovili so namreč kar 81 prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti vožnje, trem voznikom osebnih avtomobilov pa so celo na kraju odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.