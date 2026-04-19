Črna kronika

V naselju Lomanoše umrl 23-letni motorist

Lomanoše / Murska Sobota, 19. 04. 2026 19.01

Avtor:
Ti.Š.
Policija

Na regionalni cesti v naselju Lomanoše sta trčila voznik motornega kolesa in voznik osebnega vozila. 23-letni voznik motornega kolesa je umrl. 19-letni sopotnik na motornem kolesu je poškodovan in so ga odpeljali v murskosoboško bolnišnico. Cesta je popolnoma zaprta.

Danes ob 16.30 uri se je na regionalni cesti v naselju Lomanoše zgodila prometna nesreča med voznikom motornega kolesa in voznikom osebnega vozila.

23-letni voznik motornega kolesa je umrl. 19-letni sopotnik na motornem kolesu je poškodovan in so ga odpeljali v murskosoboško bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.

Policisti vse okoliščine prometne nesreče še ugotavljajo, opravljajo ogled in zbirajo obvestila. Cesta je popolnoma zaprta. Obveščena sta bila preiskovalni sodnik in državni tožilec.

prometna nesreča Policija Lomanoše

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
