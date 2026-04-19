V naselju Lomanoše umrl 23-letni motorist

Danes ob 16.30 uri se je na regionalni cesti v naselju Lomanoše zgodila prometna nesreča med voznikom motornega kolesa in voznikom osebnega vozila.

23-letni voznik motornega kolesa je umrl. 19-letni sopotnik na motornem kolesu je poškodovan in so ga odpeljali v murskosoboško bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.

Policisti vse okoliščine prometne nesreče še ugotavljajo, opravljajo ogled in zbirajo obvestila. Cesta je popolnoma zaprta. Obveščena sta bila preiskovalni sodnik in državni tožilec.