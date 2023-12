V naselju Pance se je prevrnil traktor, voznik je umrl

V naselju Pance, občina Ljubljana, so na kraju nesreče posredovali gasilci GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj dogodka in s tehničnim posegom dvignili traktor. Voznik, ki je bil ujet pod njim, je kljub hitremu posredovanju umrl, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Obveščene so bile pristojne službe.