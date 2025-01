V naselju pod vplivom alkohola vozil 109 kilometrov na uro

Moškega so okoli 15. ure z radarjem ujeli na relaciji Levec–Čopova ulica v Celju. Zaradi prekoračitve hitrosti in vožnje pod vplivom alkohola so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.

"Zaradi storjenega prekrška bomo zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Za tovrsten prekršek je predpisana sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljena za vse kategorije motornih vozil, ki jih poseduje in globa v višini 1200 evrov," so pojasnili policisti.

Kot pravijo, gre v omenjenem primeru za zelo prometno cesto, sploh v času, ko je bil storjen prekršek, zato je bilo njegovo ravnanje še toliko bolj neodgovorno. "Policisti svetujemo, naj vozniki prilagodijo hitrost vožnje veljavnim omejitvam, svojim vozniškim sposobnostim in razmeram na cestah," so še zapisali v sporočilu za javnost.

V naselju z 91 kilometri na uro vozila tudi mlada voznika v Kopru in Črešnjevcih

Sicer pa so policisti PP Gornja Radgona v naselju Črešnjevci izmerili tudi hitrost voznika osebnega avtomobila, ki je skozi naselje, kjer je hitrost s splošnim prometnim pravilom omejena na 50 km/h, vozil s hitrostjo 91 km/h.

"V postopku je bilo ugotovljeno, da gre za voznika začetnika, zato mu je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in prepovedana nadaljnja vožnja. Zoper voznika bo podan obdolžilni predlog," so sporočili s PU Murska Sobota.

V Kopru pa so 18-letnemu vozniku začetniku pri omejitvi 50 km/h prav tako izmerili hitrost vožnje 91 km/h. Sledi mu obdolžilni predlog.