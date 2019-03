V naselju vozil 111 km/h in pod vplivom alkohola

V naselju Dragatuš je voznik osebnega avtomobila audi SQ5 vozil kar 111 km/h, omejitev je 50 km/h. Voznika so ustavili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,42 miligrama alkohola (0,87g/kg). Voznika, ki je z neodgovorno vožnjo ogrožal sebe in druge udeležence, so izločili iz prometa. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Trebanjski policisti pa so v popoldanskih urah med kontrolo prometa ustavili 26-letnega voznika osebnega avtomobila volkswagen polo. Med postopkom so ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj so mu ga zaradi hujših kršitev odvzeli.

Vozil je poškodovan avtomobil, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,65 miligrama alkohola (3,4 g/kg). Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Tudi minuli konec tedna zaznamovali neodgovorni vozniki



Policisti PU Novo mesto so minulo soboto in nedeljo na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini izvajali kontrolo prometa in ugotovili kar 378 kršitev cestnoprometnih predpisov voznikov motornih vozil. Ob preverjanju psihofizičnega stanja so odredili preizkus alkoholiziranosti 480 voznikom.

33 voznikov (15,8 %) je vozilo pod vplivom alkohola, največja izmerjena koncentracija je bila 2,3 grama alkohola na kilogram krvi. Med izvajanjem meritev hitrosti so ugotovili 150 prekoračitev dovoljene hitrosti, večino od teh v naseljih, kjer so posledice lahko najbolj ogrožajoče za druge udeležence v prometu. Ustavili so še deset voznikov, za katere so med postopkom ugotovili, da nimajo veljavnega vozniškega dovoljenja. V teh primerih gre največkrat za voznike, ki se jim zaradi hujših kršitev s sodno odločitvijo izvršuje začasna prepoved vožnje motornih vozil ali prenehanje veljavnega vozniškega dovoljenja. Vsem so vozila zasegli in o kršitvah seznanili sodišče. V Brežicah pa so pridržali voznico, ki je v naselju vozila 86 km/h, v litru izdihanega zraka pa je imela 0,68 miligrama alkohola (1,41 g/kg).