Omejitev je bila 50 km/h, pod vplivom alkohola pa je vozil več kot 125 km/h

Gorenjski policisti so ta konec tedna obravnavali več udeležencev, ki so bili pod vplivom alkohola ali drog. Prometni policisti so jih iz prometa izločili deset – sedem jih je bilo pod vplivom alkohola, še trije udeleženci pa so bili pozitivni na hitrem testu za prepovedane droge. Med pijanimi (0,64 mg/l) je bil tudi voznik, ki je v Kranju, kjer je bila omejitev 50 km/h, vozil s povprečno hitrostjo več kot 125 km/h in vmes tudi nevarno prehiteval. Iz prometa so ga policisti izločili.

Kranjskogorski policisti so obravnavali enega voznika pod vplivom alkohola in voznico pod vplivom prepovedanih drog. Dva voznika sta bila zaradi alkohola izločena še v Škofji Loki ter po eden v Kranju in Tržiču.

"Opozarjamo pred nevarnim učinkom alkohola in drog. Obe substanci slabšata voznikove reakcije in kažeta lažno resničnost. Človek si pod takim vplivom domišlja, da je situacija manj nevarna, kot je v resnici, dejansko pa vid, motorika in samodojemanje ne delujejo, kot bi morali. Zato ne vozite pod vplivom nevarnih substanc in si uredite drug prevoz," pozivajo na PU Kranj.